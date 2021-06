Del Piero al Corriere della Sera: "L'Italia ha un'anima, può puntare in alto"

Il Corriere della Sera apre la sua edizione odierna con un'intervista ad Alessandro Del Piero e titola: "L'Italia ha un'anima, può puntare in alto". L'ex centravanti è ottimista in vista dell'Europeo: "Non c'è una stelle, la forza è il gruppo. Francia in pole, dietro Belgio e Inghilterra. Studio da allenatore, chissà che in futuro...".