Domani c'è Lazio-Genoa, Il Secolo XIX: "Ballardini vuole anticipare la festa"

"Ballardini vuole anticipare la festa: 'L'ultimo sforzo'": così all'interno della propria sezione sportiva Il Secolo XIX in edicola questa mattina. Genoa in campo domani all'ora di pranzo: contro una Lazio in gran forma i rossoblù vanno a caccia di punti salvezza. Il tecnico: "Serve attenzione da subito. Noi talvolta partiamo male, questi non perdonano".