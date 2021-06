Draghi vuole portare la finale a Roma. Corriere dello Sport: "FIGC in silenzio, Nyon replica"

vedi letture

"No a una finale là dove i contagi aumentano". Non ci sta, come riporta il Corriere dello Sport nell'edizione odierna, Mario Draghi ad una finale dell'Europeo a Wembley. La risposta dell'UEFA non si è fatta attendere ed ha spiegato come non ci siano alternative al piano originale, mentre il Presidente del Consiglio italiano spera di riproporre con forza la candidatura di Roma. L'uscita di Draghi ha sorpreso anche Gravina, tant'è che c'è stata una telefonata per chiarire l'esternazione tra i due. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha ribadito che la Capitale è pronta, ma dalle parti di Nyon hanno sottolineato ancora una volta che il lavoro con le autorità inglesi è serrato per le semifinali e finale dell'Europeo. La capienza dello stadio potrebbe alzarsi a 65.000 per le Final Four, con l'Uefa che vuole un Euro a conclusione degna, con una cornice di pubblico significativa. Le stesse ragioni che hanno spinto Ceferin a spostare la finale di Champions da Istanbul a Oporto ed è per questo che, Roma o non Roma, si era parlato di San Pietroburgo e di Budapest, in seconda battuta, come piano B dovessero salire i contagi.