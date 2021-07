È pronto il contratto? Corriere Fiorentino: "Ieri lungo colloquio Vlahovic-Barone"

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino ieri, direttamente dal ritiro della Fiorentina a Moena, è andato in scena un lungo colloquio tra il direttore generale Joe Barone e Dusan Vlahovic. Il serbo qualche giorno fa rispondendo a un tifoso ha detto "Rinnovo? Quando me lo offrono, firmo". Un'apertura che la stessa società ha interpretato positivamente. Uno dei nodi tra le parti è la clausola rescissoria da inserire nell'accordo e ad oggi, grandi novità, almeno fino al termine del ritiro, non se ne dovrebbero registrare.