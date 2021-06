Corriere della Sera: "Eriksen rischia di non giocare più in Italia"

"Eriksen rischia di non giocare più in Italia". Questo il titolo che il Corriere della Sera gli dedica nella parte centrale della prima pagina dell'edizione odierna. Uno stadio intero che al 10' applaude per il danese e mostra uno striscione, ma aumentano i dubbi sul suo futuro. Con il defibrillatore impiantato in Italia rischia di non poter più giocare.