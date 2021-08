Corriere di Torino: "Allegri è ottimista ma alla Juve serve subito un regista"

La Juventus vista al trofeo Gamper non è tutta da buttare, anzi. Cristiano Ronaldo, dopo un'estate in bilico, è apparso volenteroso e coinvolto, andando spesso al tiro e giocando col giusto atteggiamento. La nota dolente arriva dal centrocampo, con gli esperimenti falliti di Ramsey e Danilo davanti alla difesa, dove è evidente che ad Allegri serva un regista. Gli obiettivi restano Locatelli e Pjanic: per il primo è stato fissato un nuovo incontro col Sassuolo dove la Juve alzerà l'offerta per chiudere l'operazione. Per Pjanic il Barcellona è disposto a regalare il cartellino pur di risparmiare sull'ingaggio. Si tratta su ingaggio e su durata del prestito, se annuale o biennale.