Corriere di Torino: "Sanabria accende il Toro. Szczesny e Kulusevski, errori che pesano"

Il Corriere di Torino in edicola questa mattina dedica inevitabilmente uno spazio al derby della Mole ed esalta i granata: "Sanabria accende il Toro. Szczesny e Kulusevski, errori che pesano". Questo ragazzo è entrato da tempo nei cuori granata ormai, ma i suoi gol sono sempre di una clamorosa importanza e non è assolutamente un caso che abbia segnato a Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Milan e Inter in carriera oltre proprio alla Juventus. Pirlo nel dopo partita è amareggiato e deluso per errori come quelli dell'ex Parma e del suo portiere, il commento è di quelli sconsolati: "Non possiamo deconcentrarci neanche un secondo, dobbiamo migliorare". La verità è che i bianconeri si sono fatti gol da soli ed hanno pagato a caro prezzo tutto quanto.