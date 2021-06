Il Messaggero: "Eriksen dovrà vivere con un defibrillatore: 'In Italia così non può più giocare'"

"Eriksen dovrà vivere con un defibrillatore: 'In Italia così non può più giocare'". Questo il titolo de Il Messaggero nel taglio alto della prima pagina dell'edizione odierna sul danese. Intanto la Nazionale torna in campo dopo il dramma. Tutti fermi ad applaudire al minuto 10, poi il Belgio vince in rimonta e si qualifica per gli ottavi di finale.