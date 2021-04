Il Messaggero: "Immobile lancia la corsa all'Europa. Luis Alberto getta la maglia"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Lazio nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Immobile lancia la corsa all'Europa. Luis Alberto getta la maglia dopo la sostituzione". Benevento ko 5-3 in una partita dove succede di tutto: tre rigori, due autogol e VAR decisivo. Ciro fa 150 in A e i bianconeri distano 4 punti. Cambio indigesto per Luis Alberto che in panchina butta a terra la maglia.