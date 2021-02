Il Messaggero sulla situazione della Roma: "Difesa in alto mare"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Roma al suo interno con il titolo seguente: "Difesa in alto mare". Fonseca deve intervenire per eliminare il difetto peggiore della squadra: già incassate 12 reti in più dello scorso anno. Solamente in 10 gare su 20 i giallorossi sono riusciti a mantenere la propria porta inviolata.