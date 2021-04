La Gazzetta dello Sport: "San Siro frena, il Milan non vince più"

"San Siro frena, il Milan non vince più". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport utilizza nell'edizione odierna sui rossoneri. La squadra di Pioli viene spaventata dalla Sampdoria e adesso deve stare attenta alla Champions League con zero vittorie negli ultimi due mesi ne proprio stadio. La squadra di Pioli si scontra con la realtà e vive un periodo davvero complicato con Theo Hernandez che non sembra più essere lui, Pioli che disegna Saelemaekers terzino, Castillejo sempre in campo, Calhanoglu stanco, Ibrahimovic in modalità tartaruga... Troppe coincidenze per poter essere ininfluenti ed ignorate. Il Milan si pensava imbattibile, si è ritrovato tra i comuni mortali del campionato, anche lo svedese non fa più magie e pure Pioli lo ha capito: "L'Inter ha in mano lo scudetto".