Empoli sempre più superstar della B: vetta (quasi) consolidata. Le aperture dei quotidiani

Giro di boa ormai imminente per la Serie B, giunta alla penultima giornata del girone di andata, e l’Empoli culla una speranza: chiudere al primo posto.

Situazione non impossibile, al momento è +4 dal secondo posto, ma proprio il Cittadella, la seconda in graduatoria, ha un match da recuperare; tutto da scrivere, quindi, ma è invece certo il netto successo dei toscani sulla Salernitana, nel confronto che si è giocato ieri sera e che ha visto gli uomini di Alessio Dionisi stendere per 5-0 i campani.

“Meraviglioso Empoli. Salernitana travolta”, così apre il Corriere dello Sport, che prosegue poi: “Ricci sorprende Belec poi Stulac Mancuso, Parisi e Olivieri non danno scampo ai campani mai in partita”.

Fa eco Tuttosport, “Fantastico Empoli! Una fuga da Serie A”. Nel dettaglio: “Salernitana demolita già nel primo tempo dai gol di Ricci, Stulac, Mancuso, Parisi e Olivieri. Campani in crisi dopo essere stati in testa: è il 3° ko di fila”.

Chiude La Gazzetta dello Sport: “Un Empoli pazzesco: quattro gol in 45’. Crollo Salernitana”. E aggiunge: “Gara chiusa in un tempo, Olivieri fa 5-0. Dionisi ha ipotecato il titolo d’inverno”.

Sulla stampa locale, ecco Il Tirreno – ed. Pistoia, Montecatini, Empoli, Prato: “L’Empoli è bello da impazzire. Cinque sberle alla Salernitana”. Sulla partita: “Dimostrazione di forza degli azzurri: segnano Ricci, Stulac, Mancuso, Parisi e Olivieri e il big match si trasforma in un trionfo”.