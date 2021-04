Europeo, Roma città aperta. Il Messaggero: "Via libera al 25% degli spettatori"

vedi letture

È arrivato ieri il tanto agognato sì del governo al 25% degli spettatori all'Olimpico per il prossimo Europeo: il "nodo che rischiava di impiccare l'Italia", scrive oggi Il Messaggero, è stato sciolto da presidente del Consiglio Draghi, dopo la notizia della candidatura della Turchia, che era pronta a sostituire Roma. Da oggi parte dunque l'iter organizzativo: in giornata Gravina incontrerà il sottosegretario di stato Garofoli per mettere a punto un piano strategico. La FIGC avrebbe già pronti dei piani che prenderebbero in esame la scelta dei tifosi (vaccinati, con tampone negativo o molecolare che attesti gli anticorpi) e altri strumenti per garantire l'accesso in piena sicurezza all'impianto. Al momento si parla di una forbice tra i 16 e i 18mila spettatori. La speranza - sottolinea il quotidiano - è che entro l'11 giugno buona parte del Paese sia vaccinata. Calciatori compresi, perché il prossimo obiettivo sarà immunizzare il gruppo squadra della Nazionale.