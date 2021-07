Ferrero a Il Secolo XIX: "La Sampdoria si deve ispirare alla Nazionale"

"La Sampdoria si deve ispirare alla Nazionale", si legge stamane su Il Secolo XIX, con le parole del presidente Ferrero. Il numero uno blucerchiato dichiara: "Come dicono gli esperti il calcio è una scienza inesatta, ma proprio per questo bisogna essere attenti per scegliere la scia giusta, come quella che sta lasciando la Nazionale. È proprio questo l'augurio di buon lavoro che mi sento di fare a mister D'Aversa, al suo staff, a tutti i miei calciatori. Credo in loro e nella volontà di ognuno di fare sempre di più".

Che tradotto?

"Chi può dirlo. Basiamoci sui dati reali: mister D'Aversa è un fuoriclasse e ha dei ragazzi che sono pronti a battersi per lui e per la maglia più bella del mondo. L'unione sarà la nostra forza. Obiettivi? La Nazionale non partiva favorita, anzi era reduce da una mancata qualificazione al Mondiale, e avete visto com'è finita. Non dico che possiamo vincere, ma farci ispirare dagli azzurri sì".