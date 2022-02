Fiorentina, a Bergamo gara proibitiva. Corriere Fiorentino: “Ma ci sono due motivi per sperare”

vedi letture

Come scrive stamani il Corriere Fiorentino, in vista del difficile match di oggi contro l’Atalanta il tecnico viola Vincenzo Italiano può contare su almeno un paio di concetti, entrambi confermati dai precedenti. Se in campionato, contro i nerazzurri, la Fiorentina ha trovato una delle prime vittorie esterne, oltre che una prova inaspettatamente positiva nonostante le assenze, è la reazione avuta dal gruppo dopo ogni sconfitta che legittima le speranze. Quel che è certo è che l’allenatore vuol voltare pagina e lasciarsi alle spalle le scorie di un mercato invernale i cui arrivi devono ancora inserirsi a pieno nei meccanismi di squadra.