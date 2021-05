Fiorentina, crocevia Bologna. QS: "Salvezza, futuro e Commisso decide l'allenatore"

Battere il Bologna domani significherebbe per la Fiorentina allontanarsi in maniera quasi definitiva dalle zone calde in coda alla graduatoria, e darebbe modo a Commisso di iniziare a programmare il futuro. La sensazione - si legge oggi sul QS - è che il patron viola non abbia ancora in tasca il nome del prossimo allenatore, ma pare che i giorni del casting siano agli sgoccioli. Nei giorni scorsi c'è stato un contatto con De Zerbi, ma il club gigliato non ha ancora mollato la pista Gattuso e attende sviluppi sul futuro di Juric. Tra i nomi in corsa non vanno trascurati nemmeno quelli di Vincenzo Italiano e Alessio Dionisi, oggi in sella all'Empoli.