Fiorentina, QS-La Nazione: "Bonaventura c'è, Castrovilli resta in bilico"

"Bonaventura c'è, Castrovilli resta in bilico". Questo il titolo che il QS-La Nazione dedica stamani alla Fiorentina in edicola. L'ex Milan ha accelerato la guarigione a tempo di record ed è sempre più probabile un suo impiego dal primo minuto. Più perplessità sul fronte Castrovilli con il 10 che da lunedì ha iniziato un lavoro sul campo, ma non sembra avere ancora il ritmo partita. Oggi provino decisivo per capire di più. Pronto al rientro Kouame, seduta personalizzata in campo per Kokorin e segnali confortanti da Amrabat. La Fiorentina è pronta per affrontare il Benevento.