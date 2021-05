Fiorentina, niente effetto Mourinho. La Nazione: "Commisso sceglierà una direzione propria"

Secondo quanto scrive La Nazione niente effetto Mourinho per la Fiorentina di Rocco Commisso, a caccia di un allenatore per la prossima stagione. Il patron viola questa sera sarà allo stadio e non lascerà il capoluogo toscano fino a che la squadra non avrà raggiunto la salvezza. Una volta raggiunta potrebbero aprirsi nuovi scenari. Per quanto riguarda la sfida a distanza con la famiglia Friedkin, sono esclusi sentimenti di invidia o tentativi di emulazione. Commisso sceglierà, secondo quanto scrive il quotidiano, una direzione propria che tutti gli appassionati viola sperano sia finalmente la strada giusta.