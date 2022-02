Fiorentina, processo alla difesa. La Nazione: “Ingiusto colpevolizzare chi è esposto ai venti”

La Nazione oggi propone un’analisi delle difficoltà della Fiorentina. I problemi nascono principalmente dalla difesa - si legge - , anche se è ingiusto colpevolizzare il reparto che si trova esposto ai venti, giocando quasi sempre con la linea alta per aderire al concetto base di Italiano: squadra ordinata, aggressiva e compatta. Il principio del gioco viola è basato sull’intensità, ma poi la vera e propria differenza deve scaturire dai confronti diretti, cioè dall’uno contro uno negli spazi possibilmente aperti. La partita è in sostanza una fase di preparazione all’opportunità di verticalizzare il gioco ripartendo con ferocia, caratteristica quest’ultima che la Fiorentina ha moltiplicato dopo la partenza di Vlahovic, come se l’assenza di Dusan avesse aperto la porta ad un maggior numero di interpreti.