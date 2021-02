Fiorentina, Ribery in dubbio con la Samp. QS-La Nazione: "Tre soluzione per sostituirlo"

La presenta di Ribery domenica contro la Sampdoria è in forte dubbio. Domani il francese dovrà convincere se stesso e soprattutto i medici che varrà la pena forzare, domani a Genova, senza il rischio di provocare danni più seri al muscolo che sta inviando segnali in codice a FR7. Certo che c’è una partita importante da giocare e nel suo ruolo Ribery non ha vice, ma la quota di prudenza è obbligatoria e allora bisognerà aspettare notizie certe. Quali sono le soluzioni in caso di assenza di Ribery? Kokorin è ancora in ritardo di condizione. Difficile anche che Prandelli ricorra a Kouame dall’inizio, anche se l’ipotesi resiste: la prima all’alternativa sarebbe Borja mezz’ala insieme a Castrovilli, con Bonaventura avanzato per innescare Vlahovic. Sennò, come seconda alternativa, è pronto Eysseric. A scriverlo è La Nazione.