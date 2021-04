Fiorentina, si allungano i tempi per Gattuso. QS-La Nazione: "Commisso torna su De Zerbi"

vedi letture

L'edizione odierna del QS-La Nazione fa il punto della situazione per quanto riguarda la panchina viola. Gennaro Gattuso, di cui si è fatto un gran parlare in chiave Fiorentina negli ultimi giorni, ha mandato un messaggio forte e chiaro: prima vuole chiudere al meglio l'annata di Napoli, accompagnare la squadra in Champions e non dare alibi a De Laurentiis, poi in un secondo momento decidere che cosa fare da luglio in poi. In altre parole, se ne riparlerà a maggio inoltrato. Non proprio, insomma, nei tempi giusti per iniziare a gettare le basi in modo concreto a un’estate che per il fronte mercato della Fiorentina sarà rivoluzionaria. Nelle ultime ore c'è stata un accelerata sul fronte Roberto De Zerbi. Il tecnico infatti ha ricevuto una proposta anche dallo Shakhtar Donetsk, per questo lo sprint gigliato si è reso necessario. L'attuale allenatore del Sassuolo si è preso qualche giorno per decidere: in pratica - si legge - i viola e De Zerbi potranno aspettarsi per una settimana, forse 10 giorni, poi ognuno sarà libero di prendere anche altre decisioni.