Futuro Juve, Tuttosport: "Allegri e i giocatori sotto esame, Elkann esige una reazione"

Juve, c'è tanto in ballo. Oltre alle situazioni extra-campo, la società bianconera deve decidere quale sarà il futuro del suo attuale allenatore, Massimiliano Allegri. I conti non si fanno solo su due partite, ma analizzando tutto il percorso in essere. Tuttavia John Elkann vuole verificare se il tecnico toscano ha ancora in mano la squadra e per questo le prossime partite con Milan e Udinese saranno decisive.

Anche se l'Europa, sul campo, è stata conquistata con il settimo posto in cassaforte nonostante il -10. L'annata è stata logorante, sotto tutti i punti di vista, ma la proprietà vuole finire bene e si aspetta una reazione forte dopo il brutto ko con l'Empoli. Quindi Allegri e squadra sotto esame, anche se - specifica Tuttosport - non è detto che la panchina non subisca un ribaltone: la Juve deve fare attenzione ai conti e il contratto di Max - fino al 2025 - è da top manager e una risoluzione consensuale non è da escludere.