Garanzini su La Stampa: "Sul piano tecnico la vera finale è stata questa"

"Sul piano tecnico la vera finale è stata questa". Queste le parole di Gigi Garanzini su La Stampa nell'edizione odierna. Meritava la Spagna, ma in finale c'è andata l'Italia che ha giocato peggio, ma ha calciato meglio i rigori. La vera finale dal punto di vista tecnico c'è stata ieri sera con una Nazionale vecchia maniera che ha accettato la superiorità dell'avversario fin dall'inizio, dimostrando di non aver disimparato a difendersi. Nel primo tempo l'Italia l'ha vista poco, è andata vicina due volte al gol, ma ha quasi solamente sofferto. Bravo Luis Enrique a giocare senza punta e mettendo in difficoltà Chiellini-Bonucci con questa scelta. Strano, ma il centrocampo si è ritrovato in palese minoranza, un punto debole. Sul più bello, anzi sul più brutto, è arrivato il gioiello di Chiesa prima del cambio modulo con atteggiamento speculare alla Spagna. A quel punto Luis Enrique ha inserito Morata e ha pareggiato il match. Infine, ai supplementari è ancora la Spagna a rendersi maggiormente pericolosa prima dei rigori che hanno cancellato tante sofferenze, come in passato