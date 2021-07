Garlando su La Gazzetta dello Sport: "Paura? Se ci hanno visti giocare, sì. Loro, non noi"

Nell'analisi di Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport in merito alla gara di ieri sera dell'Italia si legge: "Abbiamo battuto il Belgio, numero uno del ranking mondiale, siamo tra le prime quattro d'Europa, noi che non eravamo nelle 32 dell'ultimo Mondiale. Torniamo nel tempio di Wembley per giocarci la semifinale con la Spagna, storia regina del palleggio che nella finale del 2012 ce ne diede 4. Paura? Se ci hanno visti giocare, sì. Loro, però, non noi".