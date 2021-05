Gattuso-Inzaghi, partita doppia. Il Mattino: "Napoli e Benevento alleati per questo turno"

Napoli e Benevento si ritrovano "alleati" per un turno: battendo il Cagliari, fa notare l'edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri di Gattuso compierebbero un passo avanti significativo nella corsa Champions e rallenterebbero lo sprint dei sardi per la salvezza. I sanniti dell'amico Inzaghi, impegnati al Meazza contro il Milan, tenteranno il colpaccio per allontanarsi dalla zona rossa in coda alla classifica contro una diretta concorrente del Napoli per i primi quattro posti.