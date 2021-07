Generazione Wembley. Tuttosport: "Locatelli, Barella, Chiesa. Garanzie per il Mondiale"

Tuttosport elogia l'Italia e analizza la situazione per il futuro della Nazionale. La cosidetta Generazione Wembley è una garanzia per il futuro, merito di Mancini che ha miscelato esperienza e gioventù sin da subito. Il progetto non ha una data di scadenza, il prossimo obiettvo è il Mondiale e la squadra è giovane: da Donnarumma, fino a centrocampo e attacco dove figurano 8 under 26. Ormai Pessina, Locatelli, Barella, Berardi e Chiesa sono stelle destinate a incrementare con l'esperienza il loro peso specifico all'interno della squadra. In attesa di Zaniolo e Kean...