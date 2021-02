Genoa-Napoli, la moviola del Corriere dello Sport: "Mario Rui-Scamacca, rigore ci può stare"

Coda polemica in Genoa-Napoli. All'ultimo minuto di gioco Mario Rui finisce a terra in area, colpito da Gianluca Scamacca, ma per l'arbitro è tutto regolare. Proteste veementi del terzino portoghese, così come da parte dei compagni di squadra. Secondo il Corriere dello Sport, con giusta ragione: “Scamacca sposta Mario Rui in piena area, il rigore ci può stare invece Manganiello non va al Var e ammonisce il giocatore del Napoli per proteste”, si legge nella moviola effettuata dal quotidiano.