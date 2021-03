Genoa-Parma, la moviola del Corriere dello Sport: "Destro a gamba tesa, manca un giallo"

vedi letture

"Destro a gamba testa, manca un giallo" scrive il Corriere dello Sport nella sua moviola di Genoa-Parma. Serata non semplice per l'arbitro Doveri. Nel primo tempo un giallo a Bani, nella ripresa invece diverse ammonizioni per sedare gli animi e manca un cartellino a Destro al 7' della ripresa per un'entrata a gamba tesa su Man. Al 19' Bani colpisce con un pistone Strootman al limite dell'area: giusta la concessione del vantaggio. Regolare il gol di Pellè: Kucka, autore dell'assist di testa, non è in fuorigioco e non commette falli su Criscito e Strootman.