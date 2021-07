Gigio e Jorginho senza limiti. Tuttosport: "Pronti a inseguire un trofeo che manca dal 1968"

L'Italia intera ha esultato in rapida successione, prima quando Donnarumma ha parato il rigore a Morata e dopo quando Jorginho ha colpito il pallone e dipinto sul volto di Unai Simon la smorfia della beffa. L'Italia è in finale ad inseguire un trofeo che manca dal 1968 e sempre sfuggito in modo beffardo. La Spagna aveva trovato le armi per disinnescare le sicurezze degli Azzurri, ma Donnarumma e Jorginho ci hanno portato in finale. L'Italia può godere, sorridere e sfatare il tabù dei rigori che hanno più tolto che dato. Il centrocampista del Chelsea punta alla doppietta Champions League-Europeo e, con il rigore di Wembley, entra di slancio anche nella lista dei papabili per il Pallone d'Oro.