Gol da ritrovare per la Juventus. Gazzetta dello Sport: "CR7 non basta, serve la Joya"

vedi letture

Stamani La Gazzetta dello Sport propone un'analisi sull'attacco della Juventus. Sì, perché se i bianconeri vantano la miglior difesa del campionato lo stesso non può dirsi del reparto offensivo, sempre più Ronaldo dipendente. Nei 6 pareggi incassati finora, infatti, il portoghese era presente 4 volte e non ha trovato la via della rete; pure in occasione delle 3 sconfitte giunte in campionato l'ex Real era in campo ma non ha fatto centro. Così come in Champions nell'unica sconfitta del girone, contro il Barcellona. Gli altri - si legge - faticano però a tenere il passo di CR7: in 4 (Morata, Chiesa, Kulusevski, Dybala) non arrivano ai 16 gol di Ronaldo (14 in totale). La Juve sente - secondo la Rosea - la mancanza di Dybala, che la scorsa stagione ha contribuito più di tutti, assieme al numero 7, alla conquista del nono titolo consecutivo, con 17 reti di cui 11 in A.