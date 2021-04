Hellas nel ritorno una sola vittoria in casa. Corriere di Verona: "Juric ci prova con un'altra big"

vedi letture

L'Hellas vuole riprendersi il Bentegodi. Come scrive il Corriere di Verona la vittoria in casa è arrivata una volta sola, nel girone di ritorno. Domani da una serie di big, si passerà alla squadra di Simone Inzaghi. Senza un "obbligo" di classifica il match con la Lazio è un'occasione per tornare a trovare i tre punti in casa.