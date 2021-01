Hellas, zero punti col Napoli dal ritorno in Serie A. Corriere di Verona: "La miglior partita"

vedi letture

Nell'ultimo anno e mezzo, ossia da quando è tornato in Serie A, l'Hellas Verona non ha raccolto neanche un punto contro il Napoli. Per Ivan Juric, dunque, la partita di oggi sarà l'occasione per provare a sfatare questo tabù. "Hellas, la migliore partita per fermare il Napoli", titola il Corriere di Verona.