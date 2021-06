I 26 di Mancini per Euro2020. Corriere dello Sport: "Raspadori jolly last-minute, Politano a casa"

vedi letture

"Raspadori jolly last-minute, Politano a casa", titola il Corriere dello Sport sulla lista di Roberto Mancini per Euro2020. L'ultima pedina ha cambiato tutto il puzzle azzurro. Giacomo Raspadori, dalla delusione per l'eliminazione dal torneo dell'Under 21 alla gioia per la convocazione con la nazionale maggiore. Una terza punta jolly, dietro Belotti e Immobile, senza ancora aver giocato un minuto in Nazionale. E per fargli posto Mancini ha tagliato Politano: era appena stato ripescato dopo l'esclusione di Kean. L'altro esterno in bilico, Bernardeschi, alla fine è rimasto in gruppo. E' uscito poi, un po' a sorpresa, Pessina: dentro Cristante e Sensi. L'ultimo ballottaggio, quello in difesa, lo vince Toloi ai danni di Mancini: 9 difensori- 7 centrocampisti - 7 attaccanti, oltre ai tre portieri.