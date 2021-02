Corriere del Mezzogiorno: "Altra sconfitta: trend preoccupante ed Europa in salita"

Il 'grande' Napoli invocato da Gattuso alla vigilia non si è visto. Il Corriere del Mezzogiorno analizza così il ko del Napoli in casa del Granada. "Altra sconfitta: trend preoccupante ed Europa in salita". Si sono rivisti gli errori delle ultime settimane contro Atalanta e Genoa. Il Napoli si è complicato la vita a Granada. Tante le assenze ma la squadra è apparsa scarica. Ed è mancata anche la reazione furente nella ripresa: ci sono state delle occasioni ma la squadra non ha mai dato l'impressione di poter rimontare il doppio svantaggio. Ora il cammino per la qualificazione è in salita. A preoccupare però è il trend con gli azzurri che hanno perso le ultime 4 gare in trasferta.