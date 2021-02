Corriere del Mezzogiorno titola: "Il Napoli spreca e si arrende al Genoa"

Settima sconfitta in campionato per il Napoli, che finisce k.o. sul campo del Genoa sotto i colpi del grande ex Goran Pandev. "Il Napoli spreca e si arrende al Genoa", titola in prima pagina il Corriere del Mezzogiorno, facendo riferimenti alle tante palle gol create dalla squadra di Rino Gattuso, incapace però di finalizzare bene la mole di gioco costruita.