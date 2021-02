Corriere del Mezzogiorno verso Atalanta-Napoli: "Serve una scossa d'orgoglio"

Al Napoli "Serve una scossa d'orgoglio", come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno nel titolo della sua pagina sportiva. Gara complicata e importante per gli azzurri, impegnati oggi a Bergamo contro l'Atalanta in quella che ha tutto per essere un match decisivo nella corsa al quarto posto. Rino Gattuso dovrà dare prova del fatto che la sua squadra sa reagire anche all'emergenza totale di questi giorni.