Corriere della Sera: "Belgio, allenamenti misteriosi per spiazzare gli spioni"

Sul Corriere della Sera c'è spazio per il Belgio, prossima avversaria dell'Italia: "Belgio, allenamenti misteriosi per spiazzare gli spioni". Il c.t. Martinez ha scelto di tenere il più a lungo possibile i suoi nella Coverciano belga, a Tubize, lontano da sguardi indiscreti, modificando il programma della vigilia. Il Belgio ha scelto così di non allenarsi all'Allianz Stadium. Una mossa che sa di pretattica in vista della scelta finale su De Bruyne e Hazard, usciti malconci dall'ultimo match.