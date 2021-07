Corriere della Sera: "Belgio favorito ma per l'Italia vale come un esame di laurea"

vedi letture

Per il Corriere della Sera quello di oggi è un esame di laurea a cui l'Italia si sottoporrà. Servirà giocare alla pari del Belgio che ha eliminato il Portogallo ed è favorito, ma la sfida è aperta e già il fatto che lo sia è una piccola vittoria per la Nazionale azzurra. La squadra di Mancini ha un'identità e raramente ha sbagliato, ma la montagna è difficile da scalare. In ogni caso, il ct preferisce fare affidamento sulla proprie forze piuttosto che sulle disgrazie altrui per prendersi tutto nella notte che aspettavamo da almeno un anno.