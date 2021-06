Corriere della Sera: "Chiellini sta meglio. Può tornare in campo già agli ottavi"

Le belle notizie in casa Italia sono le condizioni di Giorgio Chiellini, che sta meglio, e quelle di Marco Verratti, pronto a debuttare con il Galles. Il Corriere della Sera nell'edizione odierna fa il punto sul capitano spiegando come non abbia riportato lesioni significative, ma salterà l'ultima del girone per essere a disposizione il 26 giugno per l'ottavo di finale. Lo juventino ha avuto l'accortezza di germarsi in tempo, mentre Verratti avrà un'oretta da titolare domenica per testarsi.