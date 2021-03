Corriere della Sera: "Italia, manca il gioco ma il resto c'è. Vittoria e primato nel girone"

"Italia, manca il gioco ma il resto c'è. Vittoria e primato nel girone". Questo è il titolo che il Corriere della Sera in edicola stamani dedica agli azzurri. In un momento negativo della stagione bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, ma è lecito anche chiedersi dove sia finito il gioco scintillante che aveva fatto tornare ad innamorare i tifosi visibile solo nell'ultimo quarto d'ora. Mancini al 24° risultato utile consecutivo, Belotti fa sette su sette lontano da casa con il nuovo ct e Locatelli risponde alle critiche con un gran gol. Mercoledì in Lituania bisognerà centrare il tris, ma questa Italia non basta.