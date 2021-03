Corriere della Sera: "Lazio fuori come previsto. Inzaghi evita l'affronto a Immobile"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio ai biancocelesti con il titolo seguente: "Lazio fuori come previsto. Inzaghi evita l'affronto a Immobile". Il risultato che ufficializza la disfatta italiana era nell'aria ed il Bayern Monaco, anche al ritorno, ha battuto in scioltezza la Lazio che però centra il suo obiettivo di giornata ovvero incassare un'altra imbarcata che avrebbe fatto male al gruppo dopo l'1-4 della gara di andata. Immobile non ha giocato così che Inzaghi gli ha evitato l'affronto di entrare a gara stradecisa contro i campioni del mondo che sarebbe stato troppo per una Scarpa d'oro. Perdere bene, di questi tempi, è già qualcosa.