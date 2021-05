Corriere della Sera: "Tre punti salvezza per il Torino, la serie B per il Parma"

"Tre punti salvezza per il Torino, la serie B per il Parma", scrive il Corriere della Sera. Torino che sonnecchia pericolosamente per un tempo, poi Ansaldi si inventa una discesa sull'out mancino e manda in porta Vojvoda, disegnando orizzonti sereni per i granata. Nicola incassa tre punti pesantissimi e potrà vivere a testa alta e cuore più leggero l'anniversario della tragedia di Superga. Contro il Parma è arrivato il settimo successo in campionato, il terzo in casa. Restano nel mirino Genoa e Fiorentina, ma lo Spezia è stato raggiunto ed il Benevento staccato. Poi Cagliari e Benevento si affronteranno domenica, con qualcuno che inevitabilmente lascerà punti per strada.