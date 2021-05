Corriere della Sera: "Zhang rischiatutto. Se Conte dice addio la reazione sarebbe incontrollabile"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Inter al suo interno. I nerazzurri hanno messo il futuro in pausa ed aspettano risposte soprattutto da Antonio Conte. Perdere il tecnico per Zhang significherebbe ridimensionare le ambizioni e ci sarebbe una reazione a catena difficile da controllare con molti che chiederebbero la cessione. Se dovesse arrivare un'offerta da una squadra con una situazione finanziaria più confortevole, il tecnico come è giusto che sia la valuterà. Il rischio è tutto di Zhang.