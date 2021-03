Corriere dello Sport: "È il D-day per i diritti tv: Dazn a un passo dall'assegnazione"

"È il D-day per i diritti tv: Dazn a un passo dall'assegnazione" scrive il Corriere dello Sport in tema assegnazione dei diritti tv della Serie A, per il prossimo triennio. Oggi dovrebbe arrivare, finalmente, la svolta. Dopo il Torino, anche Roma e Bologna avrebbero deciso di appoggiare il fronte del sì a Dazn e dovrebbe arrivare l'ok a ruota anche da Benevento e Spezia. E bisogna anche capire il comportamento del Cagliari: vista l'evoluzione non avrebbe più senso staccarsi al momento del voto. La Serie A sta per passare a Dazn: oggi dovrebbe arrivare il fatidico sì.