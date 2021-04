Corriere dello Sport: "Grande Bellezza Napoli. La Champions è la dimensione che gli appartiene"

vedi letture

Il Corriere dello Sport definisce un ramake della Grande Bellezza il Napoli visto ieri a Torino contro i granata. La Champions - si legge - diventa un palcoscenico dal quale non scappare più, anzi da cavalcare, per riafferrare una dimensione che appartiene agli azzurri. Per un'ora abbondante il Napoli è un inno all'eleganza, non sfiorisce mai l'allegria della giocata; una riconquistata sensazione di feicità che addobba la partita più sfarzosa.