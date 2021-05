Corriere dello Sport: "Inter-Conte, tensione crescente. Il silenzio è da separato in casa"

"Inter-Conte, tensione crescente. Il silenzio è da separato in casa" scrive il Corriere dello Sport analizzando la situazione relativa al futuro di Antonio Conte. Dopo aver annullato la conferenza stampa pre-gara, il tecnico ha mandato davanti alle telecamere il suo vice Stellini, per una decisione presa in comune accordo con la società. Nella sostanza questa sembra essere un altro segnale della crescente tensione tra Conte e il club. Quello che traspare è che l'allenatore nerazzurro sia diventato una sorta di separato in casa, in attesa dell'incontro con Zhang. Tutto lascia credere che Conte resterà in silenzio fino a fine campionato, limitandosi solo a qualche apparizione su Inter Tv.