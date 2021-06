Corriere dello Sport: "Inter-Nandez, con Nainggolan ora spunta Dimarco"

L'Inter considera conclusa l'esperienza di Radja Nainggolan in nerazzurro, ed è dunque disposta ad andare incontro a una minusvalenza per consentire al belga di restare in Sardegna. Il club di viale della Liberazione, però - aggiunge il Corriere dello Sport -, non ha alcuna intenzione di dare contributi per lo stipendio del Ninja: la soluzione è dunque che Radja firmi un pluriennale e spalmi i suoi emolumenti. Resta però il nodo buonuscita: la possibile chiave di volta dell'operazione potrebbe essere Nahitan Nandez, che ha però una valutazione superiore a 30 milioni di euro. C'è anche il parere favorevole di Giulini, a patto però che il Cagliari esca rafforzato dall'affare: dopo il no dei nerazzurri all'inserimento di Vecino, l'ultimo nome fatto dai rossoblù è quello di Federico Dimarco.