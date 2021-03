Corriere dello Sport: "Juve, la Champions può non bastare per la conferma di Pirlo"

Il Corriere dello Sport scrive che il futuro di Andrea Pirlo è in bilico: l'uno-due Porto-Benevento ha costretto al Juventus a mettere all'angolo il tecnico. La qualificazione in Champions può non bastare a Pirlo per salvare la panchina, peseranno le prestazioni e gli atteggiamenti. O l'allenatore riesce a cambiare la Juve, o sarà la Juve a cambiare l'allenatore. Ancora. Il tempo dell'apprendistato del Maestro è scaduto, inizia quello degli esami. La squadra non segue o non capisce Pirlo, Pirlo non difende mai la squadra (almeno pubblicamente).