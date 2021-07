Corriere dello Sport: "L'Inghilterra travolge Sheva. Kane (doppietta) sfida Kjaer"

Niente da fare per Andriy Shevchenko, che deve arrendersi alla forza dell'Inghilterra: Ucraina fuori, Tre Leoni alla Final Four di Wembley con Italia, Spagna e Danimarca, brava a battere di misura la Repubblica Ceca. Il Corriere dello Sport dedica un titolo in prima pagina anche alle due semifinali disputatesi ieri: "L'Inghilterra travolge Sheva. Kane (doppietta) sfida Kjaer".