Corriere dello Sport: "La Juve avverte aria d'addio e prepara un futuro senza Ronaldo"

Ronaldo resta o va via? Le parole dell'asso portoghese alla vigilia del debutto a Euro 2020 non hanno dissipato i dubbi: CR7 ha lasciato la porta aperta a qualsiasi eventualità, e il mondo bianconero - osserva il Corriere dello Sport - avverte aria di addio con un anno di anticipo. Separarsi, tuttavia, non è per nulla semplice, e il nodo principale resta sempre l'ingaggio. La rosa delle pretendenti ha in testa il PSG, poi il Manchester United (con Pogba possibile contropartita, anche se l'eventuale investimento su Sancho escluderebbe dalla corsa i Red Devils) e infine il Real Madrid, che ha in Ancelotti un suo sponsor. Ad ogni modo alla Continassa - conclude il quotidiano - si riflette già sull'eventualità di costruire una squadra senza di lui